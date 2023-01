In den Corona-Jahren haben die Sportvereine in Deutschland viele Mitglieder verloren.

Die sollen zurückkommen - dafür wollen der Deutsche Olympische Sportbund und das Bundesinnenministerium sorgen. Sie haben für nächste Woche den Start einer Kampagne angekündigt: Die wird vom Bund mit 25 Millionen Euro finanziert. Das Geld fließt unter anderem in 150 000 Schecks: im Wert von jeweils 40 Euro. Die gehen an Leute, die sich wieder in ihrem vorherigen Sportverein anmelden.

In Deutschland gibt es knapp 90 000 Sportvereine. Die brauchen aus Sicht der Innenministerin Unterstützung. Es geht laut Nancy Faeser aber auch darum, die Menschen zu motivieren, sich wieder mehr zu bewegen.