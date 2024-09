Man könnte sagen, dass Großbritannien jetzt auch ein "First Kitten" hat.

Der britische Premier Keir Starmer hat in einem BBC-Interview den Namen eines Kätzchens verraten, das jetzt mit seiner Familie in der Downing Street Nr. 10 lebt: Es heißt "Prince" und sei weiß mit blauen Augen, einfach "lovely".

"Prince" ist aber nicht die einzige Katze im britischen Regierungssitz. Mit der Familie des britischen Premier ist auch schon Katze "Jojo" dort eingezogen. Und schon seit 2011 lebt dort Kater "Larry". Der hat schon sechs Amts-Vorgänger und -Vorgängerinnen von Starmer begleitet und ist wohl die wahre "First Cat" in Großbritannien. Denn Larry hat sogar ein offizielles Regierungs-Amt inne, er ist "Chief Mouser to the Cabinet Office".

Mit seinen geschätzt 17 Jahren ist der Kater allerdings nicht mehr der jüngste. Die britische Regierung soll sich angeblich schon darauf vorbereiten, wie sie der Bevölkerung einmal seinen Tod beibringen kann.