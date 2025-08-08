Ab und an Freibad-Pommes genießen, das ist nicht dramatisch. Aber wer über längere Zeit drei Portionen Pommes pro Woche isst, könnte ein höheres Risiko haben, an Diabetes Typ2 zu erkranken.

Das schreibt ein Forschungsteam im British Medical Journal. Laut den Forschenden vermuten manche Ernährungs-Fachleute bei stärkehaltigen Kartoffeln generell, dass sie zu Diabetes beitragen könnten. Das Team wollte wissen, ob sich die Zubereitungsweise auf dieses Risiko auswirkt.

Kartoffeln an sich wohl kein Problem

Und tatsächlich: Wenn die Testpersonen aus der Studie über längere Zeit pro Woche drei Portionen gekochte Kartoffeln, Kartoffelbrei oder Backkartoffeln aßen, dann war das Diabetesrisiko deutlich geringer. Noch besser schnitten Vollkornprodukte ab, die senkten das Diabetesrisiko sogar. Weißer Reis hatte dagegen einen ähnlichen Effekt wie Pommes.

Auch andere Faktoren könnten eine Rolle spielen

Ob der häufige Verzehr von Pommes und Reis Diabetes aber tatsächlich mitverursacht, können die Forschenden nicht sagen, es könnten auch andere Faktoren für den statistischen Zusammenhang gesorgt haben. Für die Studie wertete das Team die Langzeit-Daten von rund 200.000 Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen aus, die alle vier Jahre ausführlich zu ihrer Ernährung befragt werden.

