Dafür haben die Forschenden die genetischen Daten von mehr als 130.000 Menschen analysiert. Mehr als die Hälfte davon hatte auch Fragen zu ihrem Cannabis-Konsum beantwortet. So konnten die Forschenden bestimmte Regionen im Erbgut identifizieren, die mit Cannabis-Konsum zusammenhängen. Sie sagen, dass vor allem zwei Gene auffällig sind. Beide sind beteiligt an der Signalübertragung zwischen Nervenzellen. Das eine Gen, CADM2, wird in Verbindung gebracht mit impulsivem Verhalten und das andere, GRM3, mit psychiatrischen Störungen.

Hang zu Drogen ist vererbbar

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Molecular Psychiatry, dass eine Anfälligkeit für Cannabis-Konsum vererbbar ist. Schon frühere Studien hätten gezeigt, dass genetische Faktoren beeinflussen, ob Menschen Drogen ausprobieren, wie häufig sie sie nehmen, und wie hoch das Risiko ist, dass sie davon

abhängig werden. Jetzt wollen die Forschenden rausfinden, wie sich ein genetisches Risiko entwickelt, damit man eingreifen kann, bevor Suchtverhalten entsteht.



Langfristige Folgen von regelmäßigem Cannabis-Konsum sind bisher nur zum Teil erforscht. Es gibt zunehmend Nachweise dafür, dass durch Cannabis das Risiko für psychische Störungen steigt und verschiedene Abläufe im Körper beeinträchtigt werden können - konkret: die Fruchtbarkeit, der Stoffwechsel und die Gehirnentwicklung.