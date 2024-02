Fentanyl ist ein Opioid, das sehr schnell süchtig macht - und besonders in den USA und Kanada schon für viele Drogentote verantwortlich ist.

Jetzt sagt Interpol: Auch in Europa wird immer mehr Fentanyl gedealt. Die Droge sei sehr profitabel für kriminelle Netzwerke - aber gleichzeitig extrem gefährlich für Konsumenten und Konsumentinnen. Schon kleine Mengen Fentanyl könnten tödlich sein.

Interpol hat vor Strafverfolgungsbehörden befragt. Dabei kam heraus, dass Fentanyl oder ähnliche chemische Substanzen in allen Regionen der Welt hergestellt udn vertrieben werden - auch in Europa. Die Droge wird als in Form von Pulver, Pflastern, Tabletten und Flüssigkeiten angeboten.

Eigentlich ist die Substanz ein starkes Schmerzmittel, das unter anderem Krebspatienten bekommen. Es ist billiger als Heroin - wirkt aber 50 Mal stärker.

In den USA sterben pro Jahr etwa 100.000 Menschen an einer Fentanyl-Überdosis.