Welche Drogen nehmen Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland?

Demnach haben mehr als zehn Prozent der 12- bis 17-Jährigen schon einmal gekifft, und bei den 18- bis 25-Jährigen sind es mehr als 46 Prozent. Damit ist Cannabis die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Substanz. Das wird als bedenklich bezeichnet, weil die Droge verbunden wird mit besonderen Risiken für den wachsenden Organismus im Jugendalter.

Dagegen ist das Rauchen von Zigaretten unbeliebter geworden: Rund 85 Prozent der Jugendlichen gaben an, noch nie geraucht zu haben. Und auch bei den jungen Erwachsenen hatten rund 46 Prozent noch nie geraucht. Das sind die niedrigsten Werte, seit es die Drogen-Befragungen gibt.



Wenn's um regelmäßigen Alkoholkonsum geht, dann geht der offenbar auch zurück. Allerdings ist laut Studie besorgniserregend, dass sich ein Teil der Befragten weiterhin bis in den Alkoholrausch trinkt. Das sind vor allem junge Männer.



An der repräsentativen Befragung für die Drogenaffinitätsstudie nahmen 7.000 Menschen teil, im Alter von zwölf bis 25 Jahren - und zwar im Zeitraum von April bis Juni 2019.