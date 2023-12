Opium und Afghanistan, das war lange eine Assoziation wie Deutschland und Autos.

Denn Afghanistan ist lange Zeit der größte Produzent von Opium gewesen. Genau das ist vorbei. Denn Myanmar in Südostasien hat Afghanistan abgelöst. Ein Bericht der Uno-Anti-Drogenbehörde sagt, dass Myanmar in diesem Jahr mehr als 1000 Tonnen Opium produziert hat. Das sind 300 Tonnen mehr als letztes Jahr. Den Wert der Opium-Produktion in Myanmar schätzt die Uno jetzt auf bis zu 2,2 Milliarden Euro.

Opium wird aus Schlafmohn gewonnen. Es ist der Grundstoff für Heroin. In Afghanistan ist die Opium-Produktion dagegen massiv eingebrochen. Das Uno-Anti-Drogenbüro spricht von 95 Prozent Rückgang. Das liegt daran, dass die dort herrschenden Taliban den Anbau von Schlafmohn verboten haben. Das Ziel der Taliban: Über das Verbot international mehr Anerkennung zu bekommen.