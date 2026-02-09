Immer wieder sterben Menschen an einer Überdosis Drogen.

Für besonders gefährlich halten Fachleute unter anderem Nitazene. Das sind synthetische Opioide, die bis zu 500 Mal stärker wirken können als Heroin. Im Fachjournal Clinical Toxicology schreibt jetzt ein britisches Forschungsteam, dass die Zahl der Todesfälle durch Nitazene deutlich höher sein könnte als angenommen, nämlich um ein Drittel.

Drogentote werden kaum untersucht

Das Problem: Bis Blutproben von möglichen Drogentoten untersucht werden, vergehen oft mehrere Wochen. In Tierversuchen hat das Team nachgewiesen, dass dann kaum noch etwas von der ursprünglichen Menge an Nitazenen nachweisbar ist. Nach Angaben der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht wird außerdem nur selten untersucht, woran genau Drogentote gestorben sind.

Die Präsenz von Nitazenen auf dem Drogenmarkt hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Konsumiert werden sie laut Fachleuten vor allem von sehr jungen Menschen, die mit Drogen experimentieren wollen.