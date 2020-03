Zumindest dann, wenn das Setting stimmt, haben Forschende der McGill-Universität in Kanada nachgewiesen. Sie haben einen Raum in einen Club verwandelt, einen DJ bestellt, bunte Bilder an die Wand gehängt und den Teilnehmenden erzählt, dass sie jetzt eine psychedelische Droge bekämen - in Wirklichkeit ein Placebo. Dazu packten die Forschenden ein paar Schauspieler, die so taten, als würden sie gerade einen Drogen-Trip fahren.

Später sagten fast zwei Drittel von denen, die ein Placebo erhalten hatten, dass sie milde bis starke Effekte gespürt hatten. Die Bilder an der Wand zum Beispiel hätten sich bewegt oder umgeformt, oder die Schwerkraft hätte zugenommen. Die Forschenden sagen, dass Placebo-Effekte in psychedelischen Studien bis jetzt wohl unterschätzt wurden.