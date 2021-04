Die Liste der US-Staaten, in denen Kiffen erlaubt ist, wird immer länger.

Auch in New York und New Mexico ist Haschisch über den medizinischen Gebrauch hinaus erlaubt. Die beiden Staaten hatten Anfang April entsprechende Gesetze unterzeichnet. Die Legalisierung lohnt sich auch finanziell: Denn die Herstellung der Drogen wird damit eine wichtige Unternehmensbranche, die den einzelnen Staaten Steuergelder in die Kassen spült.