Was soll mit Pablo Escobars Nilpferden passieren?

Darüber streiten Biologinnen und Umweltschützer schon seit Jahren. Der kolumbianische Drogenboss Escobar hatte vier afrikanische Nilpferde auf seine private Farm bringen lassen. Seit seinem Tod 1993 haben sich die Tiere dort unkontrolliert vermehrt, mittlerweile sind es wahrscheinlich um die 100 Exemplare. Sie gelten als die größte invasive Art weltweit.

Nun gibt es eine neue Studie, in der Forschende die wahrscheinliche Ausbreitung der Nilpferde berechnet haben. Demnach werden die Tiere in den nächsten Jahrzehnten weite Teile des kolumbianischen Staatsgebiets besiedeln. Es sei deshalb an der Zeit, so die Forschenden, dass die kolumbianischen Behörden drastische Entscheidungen fällen und beginnen, die Nilpferde wieder auszurotten.

Mit ihrer Einschätzung dürften sich die Forschenden nicht gerade beliebt machen. In den vergangenen Jahren sind die Tiere zu einer Touristenattraktion in der Gegend geworden, mit der sich Geld verdienen lässt. Es gab auch schon Wissenschafts-Teams, die für einen Erhalt der Tiere plädiert haben, andere haben aber auch wiederholt vor den Gefahren der Tiere gewarnt.