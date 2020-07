Deutsche Studierende in den USA hoffen auf Hilfe von der Bundesregierung, damit sie mit ihrem Studium weitermachen können.

Knapp 100 Studierende haben der Bundesregierung einen Brief geschrieben, in dem sie Rückendeckung fordern. Hintergrund ist eine Ankündigung der US-Regierung. Die will, dass ausländische Studierende die USA verlassen, wenn ihre Unis im nächsten Semester wegen der Corona-Pandemie weiter nur Online-Kurse anbieten.

Mehrere US-Unis, wie zum Beispiel die Elite-Uni Harvard, wollen sich gegen die geplante Regel wehren.

In ihrem Brief schreiben die deutschen Studierenden, dass sie um ihre Aufenthalte bangen. Aus ihrer Sicht wird auch die Freiheit von Lehre und Forschung eingeschränkt.

Laut dem Institut für Internationale Bildung studierten im letzten Jahr etwas mehr als eine Million Menschen aus dem Ausland in den USA, darunter über 9.000 Deutsche.