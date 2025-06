Norwegen erhebt eine Kurtaxe.

Zumindest in den Gegenden, die bei Touristinnen und Touristen besonders beliebt sind. Da sollen die Gemeinden in Zukunft drei Prozent Steuern erheben können: auf jede Übernachtung, egal ob im Hotel oder in einer privaten Unterkunft wie zum Beispiel einem Ferienhaus.

Die norwegische Regierung sagt, dass das Geld komplett an die Orte zurückgehen soll, die viele Besucherinnen und Besucher empfangen. Da sollen dann zum Beispiel neue öffentliche Toiletten gebaut werden. Einheimische haben sich schon beschwert, dass einige Besucher in die Gärten machen. Die Hotels kritisieren die Kurtaxe - sie fürchten, dass das Touristen abschrecken könnte.

Norwegen wird bei Reisenden immer beliebter. Letztes Jahr gab es so viele Hotel-Übernachtungen wie noch nie.