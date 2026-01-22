Der Dry January - also dass man im Januar "trocken" bleibt und auf Alkohol verzichtet - ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Während im Januar 2022 noch rund 58 Millionen Menschen in Deutschland alkoholische Getränke im Einzelhandel kauften, waren es im letzten Jahr nur noch rund 51 Millionen.

Die Befragung zeigt auch, dass Alkohol nicht nur im Januar, sondern grundsätzlich unbeliebter geworden ist. Vor zehn Jahren gaben noch Dreiviertel aller befragten Erwachsenen an, Alkohol zu konsumieren. 2025 waren es noch rund zwei Drittel. Der Trend ist in allen Generationen vorhanden, besonders deutlich aber in der jüngeren Gen Z.

Nach dem Grund für ihren sinkenden Konsum gefragt, sagten die meisten: Weil Alkohol ungesund ist.