Dubai führt ein System zur Gesichtserkennung im öffentlichen Nahverkehr ein.

Die Behörden in dem Emirat sagen, es diene der öffentlichen Sicherheit in Vorbereitung auf die geplante Weltausstellung Expo nächstes Jahr in Dubai. Im Polizeihauptquartier war vor einigen Tagen vorgeführt worden, wie Spezialeinheiten mithilfe des Systems Angreifer identifizieren und fassen können. Die Sicherheitskräfte sollen vor allem in der großen U-Bahn-Station der Expo eingesetzt werden. Die Technologie basiert auf künstlicher Intelligenz, die Gesichtsformen aufnimmt, speichert und Personen automatisch zuordnet.

Die Vereinigten Arabischen Emirate bezeichnen Dubai als die führende "intelligente Stadt" im Nahen Osten. Der Golfstaat hat die Absicht, eine Drehscheibe für Technologie und künstliche Intelligenz zu werden. Am Flughafen von Dubai wird schon jetzt biometrische Technologie verwendet.