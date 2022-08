Es gibt vieles, an dem sich der Ärger über die Inflation festmachen lässt. In Dubai ist es der Karak-Tee - einem Gemisch aus Zucker, Trockenmilch und Tee mit Kardamon-Gewürzen.

Nach einem Bericht erregt sich der Zorn über die hohen Preise vor allem an diesem Nationalgetränk des Arabischen Emirats. Der Becher kostet normalerweise immer einen Dirham - umgerechnet 30 Cent. Jetzt sind es 1,5 Dirham. In Dubai ist diese Preiserhöhung zum Sinnbild dafür geworden, dass alles teurer wird. Dabei trifft es andere Güter viel mehr: Zum Beispiel ist Benzin in Dubai um 80 Prozent teurer geworden. Aber einen Karak-Tee holen sich in Dubai wohl so gut wie alle Menschen mehrmals täglich - und merken so den Preis.

In Dubai trifft die Inflation vor allem die vielen Wanderarbeiter und -arbeiterinnen, die vor allem aus Indien und Pakistan kommen. Sie haben in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen, die auch in Dubai wegen der hohen Preise erhöht werden sollen.