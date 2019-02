Die trendet seit Tagen in Russland in Sozialen Netzwerken. Nutzer aus dem Ural posten dort Bilder, wie sie kochendes Wasser in die Luft schleudern. Bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad gefriert das noch in der Luft - die Eiskristalle bilden Muster, während sie wie Hagelkörner zu Boden fallen.