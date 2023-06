Auch England hat so wie viele Länder mit ungewöhnlich langen Trockenphasen zu kämpfen.

Ein Fluss in einem Gebiet, das als nasseste Region Englands bekannt ist, ist zum wiederholten Mal fast ausgetrocknet. Große Teile des Derwent im Lake District sind schon das dritte Jahr in Folge weitgehend trockengefallen. Eine Expertin spricht in der Zeitung Guardian von einer verlängerten Dürrezeit, die sich katastrophal auf die Tierwelt vor Ort auswirken könnte. Die Temperaturen in den noch verbliebenen Fluß-Abschnitten steigen stark an, was zum Beispiel zunehmend zum Problem für Fische wird.

Der Fluss im englischen Lake District wurde in der Vergangenheit stark umgebaut, mittlerweile sind einige Abschnitte wieder renaturiert worden, auch Torfmoore in der Nähe werden wiederhergestellt, um die Natur in der Region wieder zu stärken.