In Italien gibt es Sorge um den weltbekannten Risotto-Reis.

Die Sorten Arborio und Carnaroli werden in der Po-Ebene im Norden Italiens angebaut und brauchen zum Wachsen sehr viel Wasser. In dem Gebiet ist es aktuell aber deutlich zu trocken. Mehrere Ernten sind dadurch schon ausgefallen. Besonders heftig war es vor zwei Jahren: In den ersten sechs Monaten kam 40 Prozent weniger Regen runter. Die Pegelstände des längsten italienischen Flusses Po waren extrem niedrig.

Das Wasser aus dem Fluss ist die Grundlage für den Reis-Anbau in der Po-Ebene. Früher gab es dabei keine Probleme - im Gegenteil: Bäuerinnen und Bauern kämpften Jahrhunderte darum, das Wasser zurückzudrängen, um Reisfelder anlegen zu können.

Durch den Klimawandel werden Dürre-Perioden in Italien wohl immer häufiger werden. Forschende arbeiten daran, neue Risotto-Reis-Sorten zu entwickeln, die weniger Wasser brauchen und widerstandsfähiger sind.