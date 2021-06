Vor allem viele Buchen sind in der Zeit geschädigt worden oder sogar abgestorben. Aber nicht alle. Forschende aus Frankfurt am Main haben untersucht, warum es da Unterschiede gibt. Dafür haben sie an etwa 200 Orten in Hessen je ein benachbartes Baumpaar untersucht, und zwar jeweils einen kaputten und einen gesunden Baum. Aus den Blättern wurde im Labor die DNA gewonnen und verglichen.

100 DNA-Abschnitte entscheiden über Dürre-Resistenz

Demnach sind rund 100 DNA-Abschnitte entscheidend, ob ein Baum dürreresistent ist oder nicht. Die Forschenden haben mit diesen Ergebnissen einen Test entwickelt, mit dem schon in den Samen nachgewiesen werden kann, wie gut der Baum mit Dürre umgehen kann. Damit könnten widerstandsfähige Exemplare für die Forstwirtschaft ausgewählt und Buchenwälder für den Klimawandel fit gemacht werden.