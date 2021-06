Der US-Bundesstaat Nevada will Wasser sparen und opfert dafür offenbar auch Grünflächen in Las Vegas.

Grund ist eine Dürre im Zusammenhang mit dem Colorado River. Deswegen hat Nevada jetzt ist ein Gesetz gegen überflüssiges Gras in der Gegend von Las Vegas verabschiedet. Das soll in sechs Jahren in Kraft treten. Dann soll knapp ein Drittel der Grasflächen im Stadtgebiet verboten sein. Dabei geht es um Gras, das in Büroparks, auf Trennstreifen und am Eingang von Wohnbauprojekten kaum verwendet wird. Es ist das erste Gesetz dieser Art in den USA.

Nevada und sechs andere US-Staaten sind bei der Wasserversorgung auf den Colorado River angewiesen. Mit dem Gesetz müssten etwa 16 Quadratkilometer Grasfläche rund um Las Vegas ersetzt werden. Wasserbeauftragte gehen davon aus, dass die Region dadurch zehn Prozent ihrer Wasserversorgung aus dem Colorado River einsparen könnte.