Denn zum Leben und Wachsen brauchen die Pflanzen das Gas Kohlendioxid, dass sie über winzige Öffnungen an ihren Blättern oder Nadeln aus der Luft aufnehmen. Über diese Öffnungen verlieren die Bäume aber gleichzeitig Wasser aus dem Inneren. Deswegen schließen sie die Öffnungen bei Wassermangel, stehen dann aber eben auch ohne CO2 da.

Hungernde Bäume verdauen sich selbst

Wie hungernde Bäume trotzdem zumindest eine Weile überleben, hat ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena jetzt an jungen Fichten-Bäumchen untersucht. Ergebnis: Unter Hungerbedingungen griffen die Fichten zunächst auf interne Vorräte an schnell verfügbaren Speicherstoffen zurück. Sie stellten außerdem das Wachstum ein. Gleichzeitig fingen sie an, sich quasi selbst zu verdauen und sorgten so für Nachschub an schnell verfügbaren Zuckern und anderen Energieträgern zum Überleben.

Das Wissen über diese Überlebensstrategie kann laut den Forschenden helfen, besser zu verstehen, wie Wälder mit Dürren und Hitze im Klimawandel umgehen. Ihre Studie haben sie im Fachmagazin PNAS veröffentlicht und hier selbst vorgestellt.