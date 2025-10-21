Das hat ein großes internationales Forschungsteam weltweit untersucht. Denn durch den Klimawandel werden lange Hitzeperioden immer häufiger. Für ihre Studie haben die Forschenden auf sechs Kontinenten geschaut, wie sich Dürren auswirken. Dafür haben sie verschiedene Trockenheits-Szenarien untersucht - und zwar in 74 Gras- und Buschlandschaften.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science, dass bei mittelschweren Dürren die Ökosysteme besonders im ersten Jahr deutlich beeinträchtigt sind. Danach folgt eine Phase, in der sich die Natur etwas an die Trockenheit gewöhnt. Aber nach einigen Jahren kann die Natur den Regenausfall kaum noch kompensieren. Und wenn eine extreme Dürre mehrere Jahre anhält, kann sich ihr Effekt deutlich verstärken und mit der Natur geht es rapide bergab.