Ein internationales Forschungsteam hat im Fachmagazin Science Advances berechnet, welchen Einfluss Dürren, also Wassermangel, auf die Ernte und die Preise von Weizen haben. In Jahren mit Dürren gab es weniger Weizen, und wenn der Weizen in einem der zehn größten Anbaugebiete der Welt knapp wurde, dann stieg auch der Preis.



Die Forschenden haben auch versucht, die Zukunft vorherzusagen - für unterschiedliche Szenarien, je nachdem, um wieviel Grad es auf der Erde wärmer wird. Ergebnis: Selbst, wenn die Klimaerwärmung sich in Grenzen hält, wird es zwischen 2041 und 2070 doppelt so viele Dürren geben wie heute - und die werden auch Europa treffen. Andere Wissenschaftler empfehlen, dass Europa über neue Weizen-Anbaugebiete nachdenkt und dass an Weizen-Sorten geforscht werden muss, die Hitze besser aushalten.