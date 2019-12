Von unterhaltspflichtigen Elternteilen stehen dem Kind während des Studiums in Zukunft insgesamt 860 Euro monatlich zu, statt wie bisher 735 Euro. In dem Betrag sind 375 Euro Warmmiete einkalkuliert. Allerdings können Elternteile nur zu der Zahlung verpflichtet werden, wenn sie selbst genug verdienen. Ebenfalls ab dem kommenden Jahr steigt ihr Selbstbehalt von 1080 auf 1160 Euro an. Daneben kann die Unterhaltspflicht geringer ausfallen, wenn die Studierenden regelmäßig selbst etwas verdienen.

Mehr Geld auch für Trennungskinder

Auch für Kinder geschiedener Elternteile steigen die Unterhaltsansprüche - und zwar durchschnittlich zwischen 15 und 20 Euro pro Monat, für Minderjährige. Wie viel es genau ist, hängt vom Alter des Kindes ab - und davon, wie viel Geld ein unterhaltspflichtiges Elternteil verdient.

Düsseldorfer Tabelle als offizieller Richtwert

Die Unterhaltssätze werden in der sogenannten "Düsseldorfer Tabelle" festgehalten, die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegeben wird. Sie soll gerechte Richtwerte für den Familienunterhalt liefern. Die Tabelle hat zwar keine Gesetzeskraft, wird aber von allen Oberlandesgerichten bundesweit genutzt, sollte es zu Streit über den Unterhalt kommen.