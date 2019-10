In manchen Parfümerien wird es schnell zu viel - aber: Wenn es in einem Laden angenehm riecht, kann das gut fürs Geschäft sein.

Für eine Metaanalyse haben sich Forschende an der Uni Klagenfurt Dutzende Studien mit Daten von insgesamt 15.000 Probandinnen und Probanden noch mal angeguckt. Es ging um die Frage, ob Gerüche in der Luft einen Effekt bei Einkauf und Dienstleistungen haben.

Einheitlich waren die Ergebnisse zwar nicht, laut dem Leiter der Überblicksstudie war das Bild aber insgesamt: Duftende Umgebungen sorgen für positivere Emotionen, so dass auch Produkt- bzw. Servicequalität besser bewertet werden.

Damit Düfte zu besseren Geschäften führen, müssten sie aber richtig eingesetzt werden - also zu Laden, Waren oder Dienstleistungen passen. Die Gerüche sollen den Kundinnen und Kunden vertraut sein - und sie sollten auch zur Musik passen, die inzwischen in vielen Geschäften läuft. Ein weiteres Ergebnis: Frauen scheinen eher auf Gerüche in der Luft zu reagieren als Männer.

Unklar ist laut der Studie bisher, wie Düfte in Läden genau wirken - also warum sie positive oder auch negative Reaktionen bei Kundinnen und Kunden auslösen