Wie gut sind deutsche Städte auf heiße Tage eingestellt?

Mit dieser Frage hat sich die Deutsche Umwelthilfe beschäftigt. Sie sagt, dass es oft nicht gut aussieht beim Schutz vor Hitze - weil viele Flächen versiegelt sind und Bäume abgeholzt werden. Demnach sind aus den knapp 200 untersuchten Städten in den vergangenen sieben Jahren mehr als 900.000 Bäume verschwunden.

Besonders schlecht ist der Hitzeschutz nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe in Offenburg, Lahr und Mannheim. Als positive Beispiele werden Kiel und Wuppertal genannt. Die Organisation fordert von der Bundesregierung verbindliche Vorgaben für Entsiegelung, mehr Stadtgrün und damit mehr Schatten.