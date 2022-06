Festmahl oder Schlaf?

Wenn man Mücken nach einer durchwachten Nacht vor diese Entscheidung stellt, würden die meisten den Schlaf wählen. Das ist das Ergebnis von Forschenden in einem US-Labor. Sie mussten spezielle Experimentier-Räume entwickeln, in denen die Mücken nicht durch Geruch, Wärme, Atmung oder Bewegungen von Menschen abgelenkt wurden. Das hätte nämlich das Ergebnis der Experimente verzerrt. Die Forschenden beobachteten die Tiere nur mit Hilfe von Kameras. Ein Teil der Mücken wurde durch ständiges Rütteln am Terrarium wach gehalten, eine Kontrollgruppe durfte schlafen. Beiden Gruppen wurden dann eine Blutmahlzeit oder die Gelegenheit, sich auszuruhen, angeboten. Von den müden Mücken wollten mehr als zwei Drittel lieber schlafen als fressen, bei den ausgeruhten Tieren war es genau anders herum. Mücken brauchen Blut, um Eier legen zu können.

Die Forschenden sehen in ihrer Arbeit einen Beleg dafür, wie wichtig Schlaf für alle Lebewesen ist. Sie hoffen außerdem, dass ihre Arbeit helfen kann, bessere Abwehr- Mechanismen gegen Mücken zu entwickeln, die Krankheiten wie Malaria übertragen.