Eine berüchtigte Tornado-Gegend wie in den USA gibt's bei uns in Deutschland zwar nicht, aber auch hier kann es die Wetterphänomene immer mal wieder geben.

"Saison" dafür ist laut Deutschem Wetterdienst zwischen Mai und September - da treten die meisten Tornados auf. Im langjährigen Schnitt sind es pro Jahr knapp 50. Dieses Jahr wurden deutschlandweit jetzt 42 Tornados bestätigt. Ein paar weitere gelten noch als Verdachtsfälle.

Beim Deutschen Wetterdienst gibt es eine Expertengruppe, die überprüft diese Fälle zusammen mit Fachleuten von anderen Organisationen. Das ist oft nicht so einfach - es geht darum, zu unterscheiden, ob es tatsächlich ein Tornado war oder doch eine Fallböe. Ein Tornado ist eine heftig rotierende Luftsäule am unteren Rand einer Schauer- oder Gewitterzelle, die bis zum Boden reicht. Eine Fallböe dagegen ist ein kräftiger Wind, der senkrecht aus einem Gewitter nach unten schießt - aber nicht rotiert.