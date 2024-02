In der Mongolei in Zentralasien wird es im Winter immer häufiger so kalt, dass man von einer Schnee- und Eiskatastrophe sprechen kann.

Die Mongolen nennen das Phänomen "Dzud". Die Böden sind zugefroren und Weiden monatelang vom Schnee bedeckt. Gerade jetzt leidet das Land wieder darunter. Die mongolische Regierung sagt, dass schon 1,5 Millionen Herdentiere verendet sind. Futter ist Mangelware und die Preise dafür explodieren. Die Mongolei trifft das hart, weil Viehzucht dort eine große Rolle spielt. Auch Uno-Organisationen sorgen sich um die Situation in der Mongolei. Ein Uno-Bericht sagt, dass die Kältekatastrophen seit 2015 zugenommen haben, wegen des Klimawandels, aber auch wegen einer schlechten Umweltpolitik. Das Uno-Kinderhilfswerk schlägt auch Alarm, weil Kinder unter dem eisigen Dzud leiden. Es gibt nicht genug zu essen, und der Zugang zu Gesundheitsversorgung und Schulen ist erschwert. Für die Mongolei ist es schon der zweite Dzud-Winter in Folge.