Wenn E-Autos Erfolg haben sollen, sind genügend Ladesäulen Pflicht. Aber wo sollen die am Besten stehen?

Damit befassen sich jetzt Forschende der Uni Magdeburg. Sie haben in der Stadt Burg bei Magdeburg ein Projekt dazu gestartet. Die Herausforderung ist der Uni zufolge, die Stromnetze und die Verkehrsnetze bestmöglich miteinander zu verzahnen. Verkehrstechnisch wäre es sinnvoll, Ladesäulen dort aufzustellen, wo Autos längere Zeit parken. Zum Beispiel am Arbeitsplatz oder an Fahrrad-Verleihstationen. Stromtechnisch wäre es sinnvoller, dort Stationen aufzustellen, wo das Stromnetz schon stark genug dimensioniert ist.

Die Forschenden suchen jetzt die besten Standorte raus und wollen das Projekt bis Ende 2020 laufen lassen. Geplant ist auch eine App, mit der Nutzer eine Ladesäule zum Aufladen reservieren können.