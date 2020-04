Die Deutsche Energie-Agentur hat sich die Infrastruktur in Deutschland angeschaut. Demnach fehlen die Ladestationen vor allem in Ballungsräumen mit hoher Kaufkraft. Als Gründe nennt die Studie: Insbesondere wo viele Menschen in Häusern mit drei oder mehr Wohnungen leben, sei es unattraktiv oder schlicht unmöglich zuhause Ladepunkte aufzubauen.

Die Forschenden fordern unter anderem, rechtliche Hürden für die Einrichtung in Privathäusern abzubauen - ansonsten würde das den Ausbau von E-Mobilität bremsen. Letzten Monat hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, wonach Mietende und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer einen Anspruch auf Ladestationen bekommen sollen.