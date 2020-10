Gesund ist das nicht, denn die dauernden Arbeitsunterbrechungen verursachen offenbar körperlichen Stress. Ein Schweizer Wissenschaftsteam hat in einem Versuch eine Arbeitssituation in einem Großraumbüro nachgestellt. Es gab eine Kontrollgruppe und zwei Stressgruppen. In den beiden Stressgruppen wurde ein Gespräch mit der Personalabteilung über eine Beförderung angekündigt, in einer der beiden Gruppen mussten die Angestellten in einem Chat ständig dringende Fragen ihrer Vorgesetzten beantworten. Während des Versuchs wurde das psychische und biologische Stresslevel überprüft, mit Fragebögen, einer Herzschlag-Kontrolle und Speichelproben, mit denen die Konzentration des Stresshormons Kortisol bestimmt wurde.

Ergebnis: Bei den Teilnehmenden mit den Arbeitsunterbrechungen war die Kortisol-Konzentration im Blut doppelt so hoch wie bei den Personen in der Stressgruppe, die ohne Unterbrechung arbeitete. Die Selbsteinschätzung sah allerdings ganz anders aus: Die körperlich gestressten Personen bezeichneten sich in Fragebögen als ruhiger und besser gelaunt. Die Forschenden vermuten, dass bei ihnen das Kortisol die emotionale und kognitive Stressbewältigung unterstützt, und dass sie durch die Chats von dem anstehenden aufregenden Gespräch abgelenkt wurden.