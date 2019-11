Ein britischer Energiekonzern sagt, dass in Großbritannien täglich über 64 Millionen solcher eigentlich unnötigen Mails verschickt werden. Würde man darauf verzichten, könnte man jedes Jahr mehr als 16.000 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid einsparen - das entspricht über 81.000 Flügen von Großbritannien nach Madrid. Die Zahlen sind zwar grobe Schätzungen, aber das Grundproblem ist bekannt: Die Endgeräte und Datenzentren, über die die Mails verschickt und später wieder abgerufen werden, haben einen hohen Stromverbrauch.

Das größte Datenzentrum der Welt befindet sich in Deutschland, und zwar in Frankfurt am Main. Aber auch in Düsseldorf, Berlin und Hamburg gibt es solche Knotenpunkte. Alle deutschen Datenzentren zusammen verbrauchen pro Tag ungefähr so viel Strom wie die Stadt Berlin.