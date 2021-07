Generell gibt es auf dem Land weniger Ladesäulen als in den großen Städten. Trotzdem hält der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) auch das Angebot in vielen kleineren Orten für gut, vor allem im Südwesten Deutschlands. Insgesamt könnten die Ladesäulen aber für Nutzerinnen und Nutzer attraktiver und für Betreibende wirtschaftlicher werden.

In Bayern zum Beispiel hat die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen im letzten Jahr um 30 Prozent zugenommen. Mit rund 64 Ladesäulen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt das Bundesland laut der Webseite ladesäulenregister.de im Vergleich vorn. Danach folgt ganz knapp Baden-Württemberg und dann Niedersachsen. Die wenigsten Ladesäulen im Verhältnis zur Anzahl der dort lebenden Menschen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern.

Alle 60 Kilometer eine

Auch für Europa insgesamt sind für die Zukunft mehr Ladestationen geplant. Die EU-Kommission will die Mitgliedsstaaten zu einem Mehr-Aufbau von Ladestationen für Elektro-Autos verpflichten. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt, soll bis Ende 2025 entlang der wichtigsten europäischen Schnellstraßen alle 60 Kilometer eine leistungsstarke Ladestation stehen. Außerdem müssen die Länder sicherstellen, dass es für den Schwertransport alle 150 Kilometer eine Wasserstofftankstelle gibt.



Der Vorschlag ist Teil des Klimapakets "Fit for 55", das die Kommission nächste Woche vorlegen will.