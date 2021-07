Um Unfälle mit dem E-Scooter zu reduzieren, setzt der Anbieter Voi jetzt auf Reakionstests.

In Köln müssen Kundinnen und Kunden den Test obligatorisch zwischen Donnerstag und Sonntag jeweils abends und nachts erfolgreich absolvieren, bevor sie ausleihen können. Der Test ist in die Voi-App integriert und prüft die Reaktionszeit des Ausleihenden. Der Konsum von Alkohol oder Drogen verlängert diese.

Tests: Etwa ein Fünftel ist fahruntüchtig

Wer in Deutschland einen E-Scooter fahren will, für den gilt die gleiche Promillegrenze wie fürs Autofahren. Das heißt: maximal 0,5 Promille sind erlaubt. Testläufe in München haben laut Unternehmen gezeigt, dass von allen Testkunden am Abend etwa 20 Prozent weniger ihre Fahrt antreten konnten. Voi will die Tests später auch in anderen Städten einführen - etwa in Berlin und Stuttgart.