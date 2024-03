62 Milliarden Kilogramm Elektroschrott sind weltweit im Jahr 2022 angefallen.

62 Milliarden Kilogramm Elektroschrott sind weltweit im Jahr 2022 angefallen. So steht es im Global E-Waste Monitor, den die Uno herausgegeben hat. Darin werden Geräte erfasst, die einen Stecker oder eine Batterie haben - vom Telefon bis zum Kühlschrank. Damit kommen mittlerweile auf jeden einzelnen Menschen fast acht Kilo Elektroschrott. Dem Bericht zufolge hat sich die Menge fast verdoppelt - 2011 gab es nur 34 Milliarden Kilogramm weltweit.

Die Recycling-Quote ist je nach Weltregion unterschiedlich - Europa steht mit einer jährlichen Quote von fast 43 Prozent an der Spitze, ist aber auch der größte Schrott-Produzent. Auch interessant beim Thema Recycling: Mehr als 5 Milliarden Kilogramm Elektro-Schrott wird in andere Länder verschifft, drei Viertel dieser Lieferungen laufen ohne Kontrolle oder Dokumentation ab.

Die Zukunft sieht laut dem Bericht nicht besser aus: Das Autorenteam geht davon aus, dass der Elektroschrott-Müllberg bis 2030 auf über 80 Milliarden Kilogramm pro Jahr anwachsen wird.

The Global E-Waste Monitor 2024 https://api.globalewaste.org/publications/file/297/Global-E-waste-Monitor-2024.pdf