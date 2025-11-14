Die Zahl der Jugendlichen mit Nikotinsucht wächst.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 15 Millionen Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren schon E-Zigaretten rauchen. In den USA hat sich der tägliche Gebrauch unter Schülerinnen und Schülern zwischen 2020 und 2024 fast verdoppelt.

Eigentlich gilt seit 20 Jahren eine Konvention der WHO, damit der Tabak- und Nikotinkonsum sinkt. Darin verpflichten sich über 180 Länder, dass unter anderem bestimmte Werbe-Regeln für Nikotin- und Tabakprodukte gelten. Auch Deutschland hat die Konvention unterschrieben.

Ab Montag treffen sich in Genf die Unterzeichnerländer der Konvention, um über mögliche neue Tabak-Regeln zu sprechen. Fachleute schlagen zum Beispiel vor, Aromastoffe in E-Zigaretten zu verbieten - weil die besonders junge Leute zur Nikotinsucht verführten.