Das US-Gesundheitsministerium will durch das Verbot dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Jugendliche E-Zigaretten rauchen. Die Behörde nannte E-Zigaretten eine Epidemie, die sich so schnell wie keine andere unter jungen Menschen ausgebreitet habe.

Verboten werden sollen Liquids mit beliebten Aromen wie Fruchtgeschack und Minze. Erlaubt bleiben sollen für E-Zigaretten nur klassischer Tabakgeschmack und Mentholaromen.

In den USA werden 55 Todesfälle mit E-Zigaretten in Verbindung gebracht; außerdem mehr als 2500, bei denen Menschen mit Lungenproblemen ins Krankenhaus mussten. Der Verdacht ist, dass ein bestimmter Stoff in Liquids dafür die Ursache ist.