Hobbit in Swasiland

Bei einem Drachen ist es allerdings nicht geblieben. Forschende aus Südafrika haben jetzt schon die neunte Smaug-Art entdeckt. Die Wissenschaftler tauften sie auf Smaug swazicus – das Hauptverbreitungsgebiet der Echsen liegt im Nachbarland Swasiland. Die Tiere aus der Familie der Gürtelschweife werden für Eidechsen sehr groß - bis zu 33 Zentimeter. Sie sind dunkelbraun mit gelben Flecken und erinnern sehr an Krokodile.

Das sie erst spät, nämlich 2011, als eigene Art entdeckt wurden, kurz bevor der Drache Smaug in der Hobbit-Kinoreihe seinen Auftritt hatte – liegt an ihrer Ähnlichkeit zu einer anderen Spezies. Erst Computertomografie und DNA-Tests brachten am Ende den Beweis.

Die Studie der Forschenden ist im Fachmagazin PeerJ erschienen.