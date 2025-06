In welcher Stadt auf der Welt lebt es sich am besten?

Dazu gibt die britische Economist-Gruppe jedes Jahr ein Ranking raus, den "Global Liveability Index". Und dieses Jahr gibt es einen Wechsel auf Platz 1: Da landet Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen, und löst damit Wien ab. Die österreichische Hauptstadt hatte die Spitze drei Jahre lang angeführt und kommt jetzt auf Platz 2. Danach folgen Zürich, Melbourne und Genf. Deutsche Städte haben es nicht unter die Top 10 geschafft.

Insgesamt wurden in dem Ranking gut 170 Städte verglichen - in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Gesundheitswesen, Kultur, Umwelt, Bildung und Infrastruktur. Ganz hinten liegen Karachi in Pakistan und Algeriens Hauptstadt Algier.