In Ecuador will Präsident Guillermo Lasso mit Massen-Begnadigungen für mehr Platz in den Gefängnissen des Landes sorgen.

Ziel ist mehr Sicherheit und mehr Raum für Resozialisierungsarbeit in den Anstalten zu schaffen. Gegenüber Journalisten sagte Lasso, dass deshalb mindestens 5000 Häftlinge freikommen sollen. In einem Dekret sind die Bedingungen dafür geregelt. Auf dieser Gundlage sollen Gerichte die Freilassungen anordnen. Profitieren sollen Gefangene, die wegen Diebstahl, Betrug oder Untreue in Haft sitzen. In Ecuador sind in den Gefängnissen deutlich mehr Menschen untergebracht, als es Haftplätze gibt. Dazu kommt, dass ein großer Teil der Häftlinge noch auf ein Urteil wartet. Letztes Jahr hatte es immer wieder Aufstände in den Gefängnissen Ecuadors gegeben - mehr als 320 Menschen kamen ums Leben.