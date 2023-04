Kokain, das in Europa verkauft wird, stammt vor allem aus Kolumbien und Peru. Zwischen diesen beiden Ländern liegt Ecuador, und Kriminelle nutzen die Häfen dort, um Kokain nach Europa und Nordamerika zu bringen.

Jetzt hat der ecuadorianische Präsident deswegen über weitere Regionen des Landes einen Ausnahmezustand verhängt. Heißt, die Menschen dort dürfen nachts nicht mehr auf die Straße gehen. Und der Präsident erlaubt Zivilisten, Waffen zu tragen, um sich zu wehren. So will Ecuador die Drogen-Kriminalität etwas besser in den Griff bekommen. Zuletzt waren die Drogen-Banden aktiver und dadurch hat auch die Gewalt in Ecuador zugenommen und es gab mehr Morde.

Ein EU-Drogenbericht hatte vor Kurzem gezeigt, dass Kokain vor allem in Westeuropa beliebt ist und der Konsum dort nach einer kurzen Pandemie-Pause wieder zugenommen hat.