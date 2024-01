Die Polizei in Ecuador sucht nach einem inhaftierten Gangsterboss im Gefängnis.

Sie vermutet, dass Adolfo Macías, genannt Fito, entkommen ist. Er ist Anführer einer bedeutenden Drogenschmuggel-Verbrechergruppe.

Medien berichten, dass er aus dem Gefängnis in Guayaquil in eine andere Haftanstalt verlegt werden sollte. Er sei aber in dem Bereich, in dem er sich aufhalten sollte, nicht auffindbar gewesen. Polizei und Militär suchen ihn jetzt mit einem Großaufgebot im ganzen Gefängnis.

Drogen sind ein großes Thema in Ecuador. Die Gewalt ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. 2022 gab es wohl die meisten Tötungsdelikte in Lateinamerika: Rund 25 pro 100 000 Einwohner:innen.

Viele der überfüllten Gefängnisse werden von kriminellen Organisationen kontrolliert, es kommt dort immer wieder zu Kämpfen zwischen Banden.