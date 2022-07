Das wird wissenschaftlich untersucht, unter anderem von der TU München. Die hat jetzt erste Ergebnisse vorgelegt - zu etwa 1000 Menschen, die in München das Ticket nutzen. Dafür werden nicht nur Befragungsdaten ausgewertet, sondern über eine App auch die tatsächlichen Fortbewegungsmittel. Die Daten zeigen: In den ersten Wochen mit dem neuen Ticket fuhren 35 Prozent der Studienteilnehmenden häufiger Bus und Bahn als vorher. 22 Prozent nutzten Bus und Bahn neu, hatten das also vorher nicht gemacht. Insgesamt haben also MEHR Menschen als vorher den ÖPNV genutzt. Allerdings hat das offenbar selten zur Folge, dass das eigene Auto stehen gelassen wird. Nur drei Prozent der Befragten nutzten ihr Fahrzeug seltener.

Die Forschenden sagen als Zwischenfazit, dass viele Menschen Bus und Bahn in ihren Alltag integriert haben. Allerdings ist Ende August wieder Schluss mit dem 9-Euro-Ticket. Jetzt gibt es Überlegungen, den Nahverkehr langfristig günstiger zu machen.