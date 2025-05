Jahrelang hat der Eichenprozessionsspinner bei uns für Probleme gesorgt:

Der Nachtfalter hat sich rasant ausgebreitet - und die Raupen wurden bekämpft. Ihre Brennhaare können beim Menschen Atemreizungen und Hautausschläge verursachen. Bäume werden kahl gefressen.

Mittlerweile geht der Befall aber zurück. Nach Einschätzung von Fachleuten liegt das aber nicht in erster Linie an der Bekämpfung durch den Menschen, sondern an ökologischer Selbstregulierung. Heißt: Nachdem sich der Eichenprozessionsspinner stark vermehrt hatte, hatten auch dessen Fressfeinde mehr Nahrung - und haben sich ebenfalls stärker vermehrt. Auch die letzten verregneten Sommer haben wohl dazu beigetragen, dass die Raupen zurückgegangen sind.

Eines der stark betroffenen Bundesländer war Nordrhein-Westfalen. Der dortige Landesbetrieb Holz und Wald erwartet laut der Deutschen Presse-Agentur, dass der Bestand diesen Sommer weiter zurückgeht. In den letzten Jahren hatte die Mehrheit der Kommunen schon 60 bis 70 Prozent weniger Nester gemeldet.