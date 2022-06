Kurz vor der Geburt noch das Geschlecht wechseln: Das war bisher nur von einigen Arten bekannt, die aus Eiern schlüpfen - zum Beispiel von Fischen, Fröschen oder Reptilien.

Jetzt haben Forschende das zum ersten Mal auch bei einem lebendgebärenden Tier beobachtet: und zwar bei einer Eidechsenart in Tasmanien. In den Bergen haben sie 100 schwangere Schnee-Skink-Weibchen eingesammelt, die auf unterschiedlichen Höhen gelebt hatten. Sie wurden dann in mehrere Terrarien mit verschiedenen Temperaturen gesetzt.

Nach der Geburt überprüften die Forschenden das Geschlecht der Jungeidechsen: sowohl genetisch als auch anatomisch. Es zeigte sich, dass alle weiblich geborenen Eidechsen auch genetisch weiblich waren. Doch sieben Prozent der männlich geborenen Jungtiere waren genetisch weiblich. Das heißt, sie hatten kurz vor der Geburt noch das Geschlecht gewechselt.

Am häufigsten war das bei Nachwuchs von Müttern passiert, die in wärmeren Regionen gelebt hatten und dann in ein kühleres Terrarium gesetzt worden waren.