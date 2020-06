Ein Wissenschaftler von der Uni Frankfurt hat das berechnet. Er hat Menschen durch Avatare dargestellt. Alle hatten die gleichen Chancen, also kein Avatar war am Anfang durch reichere Eltern oder mehr Bildung im Vorteil. Aber: Der Wissenschaftler ist davon ausgegangen, dass es in jeder Gesellschaft Ressourcen gibt, die begehrt, aber knapp sind - zum Beispiel Arbeitsplätze. Außerdem hat er festgelegt, dass die Agenten auch davon beeinflusst werden, wie ihr Ansehen bei den anderen Avataren ist. Erst einmal änderte sich nichts, wenn einer statt des besten, den zweitbesten Job bekam. Neid wird wissenschaftlich dadurch definiert, dass Menschen anfangen sich miteinander zu vergleichen und ihr Verhalten ändern. Der Forscher hat das mit den Avataren simuliert. Das Ergebnis: Es enstanden zwei voneinander getrennte soziale Klassen.

Die Berechnung beruht aber auf einem Modell. Das kann nie die Realität abbilden, sondern nur einen Ausschnitt zeigen. So kann man Strukturen aber manchmal besser verstehen.