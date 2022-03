Manche Menschen denken, ihr privates Verhalten fällt beim Klimaschutz nicht sonderlich ins Gewicht.

Das sieht das Umweltbundesamt anders. Es macht darauf aufmerksam, das jede Person in Deutschland im Schnitt rund 11 Tonnen klimaschädliches CO2 pro Jahr verursacht. Mit wenigen Änderungen können demnach alle ihren eigenen CO2-Konsum halbieren - und dabei noch Geld sparen. Beim Umweltbundesamt lässt sich der eigene Verbrauch mit einem Online-Rechner ermitteln, unter anderem in den Kategorien Ernährung, Wohnen und Mobilität.

Viel gespart mit Fahrradfahren

Dabei fällt vor allem das Umsteigen von Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad ins Gewicht. Allein wer zweimal am Tag fünf Kilometer mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegt, spart laut Umweltamt jedes Jahr eine halbe Tonne Treibhausgase ein. Wer nicht auf die Flugreise in den Urlaub verzichten will, könnte immerhin einen CO2-Ausgleich für Umweltprojekte leisten.

Weniger Fleisch und Wurst hilft auch dem Klima

Das Ändern tierischer in vegetarische oder vegane Kost kann eine halbe bis knapp eine Tonne pro Jahr einsparen. Um CO2-Emissionen beim Wohnen rät das Freiburger Öko-Institut zum Stoßlüften statt Fenster auf Kipp zu stellen; Thermostatventile an Heizungen anzubringen und die Raumtemperatur um ein oder zwei Grad zu senken; außerdem das Umstellen auf Sparduschköpfe, Ökostrom und energieeffiziente Haushaltsgeräte.