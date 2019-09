Sie können Erinnerungen hervorrufen oder dafür sorgen, dass wir Personen mehr oder weniger attraktiv finden. Ein Forschungsteam aus Großbritannien und Spanien untersucht außerdem, wie Düfte unsere Selbstwahrnehmung beeinflussen. Demnach könnte etwa Zitronenduft dafür sorgen, dass sich Leute wohler in ihrem Körper fühlen.

Anhaltspunkte dafür haben die Forschenden in zwei Experimenten gefunden: In einem gingen Probanden auf der Stelle und bekamen dabei unterschiedliche Düfte zu riechen. Gleichzeitig wurde ihnen ein 3D-Avatar gezeigt, dessen Aussehen sie von dick bis dünn anpassen konnten. Sie wurden auch gefragt, wie sie sich gerade fühlen. Ergebnis: Wer Zitronenduft in der Nase hatte, empfand sich selbst etwas leichter, bei Vanillegeruch etwas schwerer.

Die Forschenden wollen ihre Erkenntnisse heute auf einer Konferenz genauer vorstellen. Sie suchen auch nach Behandlungsmöglichkeiten für Leute mit gestörtem Körpergefühl.